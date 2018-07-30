Гироскутеры за «пятерки» подарил челябинский завод «Трубодеталь» отличникам подшефных школ

Входящий в состав Объединенной металлургической компании челябинский завод «Трубодеталь» наградил победителей ежегодного конкурса «Дневник отличника» по итогам 2017-2018 учебного года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», в конкурсе участвовали учащиеся школ поселка Новосинеглазовский и дети сотрудников завода «Трубодеталь» - всего 22 человека. Претенденты на победу должны были иметь оценки «хорошо» и «отлично», средний балл не менее 4,8, участвовать в олимпиадах и конкурсах, а также написать эссе на тему «Что бы я сделал, если бы стал президентом России».

Победителями в номинации «Лучший ученик начальной школы» стали учащиеся школы №145 Анастасия Иванова и Никита Закиров. В качестве приза каждый из них получил гироскутер. В номинации «Лучший ученик средней школы» победителем стала учащаяся школы №145 Алия Гайсина, ей предприятие вручило планшет. Среди старшеклассников конкурсная комиссия присудила два призовых места: второе место заняла учащаяся школы №145 Мария Сомова, которая получила в подарок смарт-браслет, а первой стала выпускница школы №144 Юлия Цуркан. Ей подарили экшн-камеру.

По слова управляющего директора АО «Трубодеталь» Дмитрия Маркова, завод проводит этот конкурс уже много лет, некоторые школьники не раз становились его победителями, выдерживая жесткую конкуренцию. Дети очень грамотно рассуждают и предлагают интересные решения многих проблем, которые сегодня существуют в обществе.

АО «Трубодеталь» - крупнейшее в России и странах СНГ предприятие по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром от 57-ми до тысячи 420 миллиметров. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тысяч тонн деталей в год с номенклатурой более тысячи типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении.