Глава Челябинска призвал горожан не пользоваться «Путинским пляжем»

Администрация Челябинска не может установить пост спасателей на так называемом «Путинском» пляже в Ленинском районе областного центра, где купание запрещено, и призывает людей не купаться в этих местах.

Об этом председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров заявил сегодня, 30 июля, после расширенного аппаратного совещания, которое состоялось в администрации города.

Несмотря на то, что купание на «Путинском» пляже запрещено и установлены соответствующие аншлаги, для горожан он является излюбленным местом отдыха. Что зачастую приводит к трагедии.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 28 июля на этом пляже утонул ребенок. Мальчик пришел на пляж с дедушкой. Как говорят очевидцы, они увидели тонущего мальчика, вытащили на берег и пытались оказать первую помощь до приезда скорой, но это не удалось.

Следственные органы по факту трагедии в настоящий момент проводят проверку по данному факту.

«Это трагедия. Но там нельзя купаться и там нельзя выставить пост спасателей. Берег не готов, вода не соответствует нормам. Не купайтесь там, где запрещено. Родители должны это объяснять своим детям», - сказал Станислав Мошаров.

«Пляж пользуется спросом, мы знаем это. Но мы провели несколько исследований. Нельзя там плавать. Я призываю горожан не пользоваться им», - добавил глава Челябинска Евгений Тефтелем.

Напомним, пляж на озере Смолино стал называться Путинский» в 2010 году. ТогдаВладимир Путин приезжал в Челябинск и обратил внимание на дикий пляж рядом с медцентром ЧТПЗ. Он не увидел там ни торговой точки, ни туалета и призвал тогда губернатоп обратить внимание на места отдыха жителей. Следующей ночью на этот пляж завезли тонны песка. Установили шезлонги, зонтики, туалеты. С той поры челябинцы называют пляж «Путинский».

Всего за прошедшие выходные матросами-спасателями спасено пять человек, из них трое детей.

На пляже «Солнечный берег» на Смолино перевернулась лодка с мужчиной. Там же был спасен семилетний ребенок, у которого сдулся надувной круг и женщина, которая пыталась ему помочь.

На Шершнях ветром на 100 метров от берега унесло ребенка на надувном матрасе. ЧП произошло и на «Белом пляже». Спасатели вытащили из воды тонущего ребенка.