Глава Челябинска, выступая с отчетом перед депутатами, не смог ответить ни на один вопрос

Глава Челябинска Владимир Елистратов отчитался перед депутатами городской Думы за свою работу и работу своего предшественника в 2018 году. Выступление мэра вызвало недоумение у присутствующих. Парламентарии были поражены неосведомленностью градоначальника в важных вопросах городской жизнедеятельности и его нежеланием давать конкретные ответы на злободневные вопросы парламентариев.

Владимир Елистратов в своем докладе, который по большей части был простой формальностью, признал некоторые недоработки мэрии, в том числе по уборке снега, по транспорту и мусору. Никаких предложений по решению этих проблем не прозвучало.

Когда наступило время вопросов, глава не сумел или не захотел дать полноценного ответа ни на один из них. И это при том, что месяц назад депутаты задавали главе аналогичные вопросы. Но ни в прошлый раз, ни сегодня градоначальник не смог на них ответить. Звучали лишь обещания: надо уточнить, выяснить, проработать.

Так председатель гордумы Станислав Мошаров поинтересовался у главы судьбой программы по развитию поселков в Челябинском городском округе. По мнению спикера, эту программу необходимо возвращать. У главы на этот счет своя точка зрения. Он уверен, что программа доказала свою неэффективность. На что ему возразили, что эффект от реализации программы был заметен. Тогда градоначальник пообещал, что проработает этот вопрос.

Странная позиция оказалась у главы и по благоустройству территории, на которой располагались незаконные киоски. Напомним, сейчас в городе идет активный демонтаж киосков. После сноса на месте убранных объектов остается много мусора. Киоски стояли на муниципальной земле и, следуя логике, муниципалитет должен очистить свою территорию от грязи. Депутат предложил Владимиру Елистратову дать поручение МКУ «Городская среда» навести порядок. Но глава считает, что уборкой должны заняться владельцы снесенных киосков. Только кто и как обяжет их это сделать?

Другой депутат предложил Владимиру Елистратову рассмотреть вопрос о расширении полномочий районных администраций. И тут глава не согласился с необходимостью решать этот вопрос. По его мнению, у районов и так достаточно полномочий. Но проработать вопрос все же обещал.

Обещанием взять на контроль глава отделался и при ответе на вопрос по управлению транспорта, по программе развития спорта.

Выслушав доклад и невнятные ответы, депутаты все же приняли решение признать удовлетворительной работу главы Челябинска в 2018 году. Но после заседания Думы большинство депутатов остались в недоумении. «Полная некомпетентность и непрофессионализм», - звучало в кулуарах.

Напомним, Елистратов работает на руководящих должностях в администрации города три с половиной года. С октября 2015 года по ноябрь 2018 года был вице-мэром по правовым и имущественным вопросам. С 20 ноября 2018 года по февраль 2019 года временно исполнял полномочия главы (он стал руководить городом после досрочного ухода в отставку главы Евгения Тефтелева). 26 февраля 2019 года депутаты Челябинской городской думы избрали Владимира Елистратова главой Челябинска.