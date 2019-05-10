Глава Магнитогорска – жителям пострадавшего дома: Поводов для беспокойства нет

Глава Магнитогорского городского округа (Челябинская область) Сергей Бердников еще раз заверил жителей пострадавшего от взрыва газа дома, что все жилищно-коммунальные платежи им начисляются по факту проживания.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация о некорректном начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и пени жителям дома №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.

Сергей Бердников напомнил, что жителям временно отселенных подъездов пострадавшего дома - 5, 6, 9 и 10 – коммунальные платежи на начислялись с момента ЧП, 31 декабря 2018 года, до окончания обследования дома и получения результатов экспертизы.

Первого апреля 2019 года дом был признан пригодным для проживания и с этого момента были возобновлены начисления за содержание и ремонт дома. В мэрии подчеркивают, с первых чисел месяца все коммунальные услуги - отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергия - предоставляются в полном объеме. После проверки внутриквартирных систем газоснабжения в квартиры, расположенные в 5, 6, 9 и 10 подъездах, был подан газ.

В середине апреля собственники жилых помещений получили на руки первые квитанции, в которых стояли авансовые платежи за жилищные услуги за апрель. В графе оплаты «за март» были нулевые значения.

«На сегодняшний день плата по-прежнему начисляется по факту проживания в квартире. Это наша принципиальная позиция», - заверил Сергей Бердников.Он также уточнил, что жителям, которые арендуют жилье, плата за коммунальные услуги не выставляется. «При этом администрация города владеет актуальной информацией о заключенных контрактах, поэтому жильцам не нужно собирать дополнительные документы для того, чтобы уведомить ответственных лиц о факте проживания в другом месте», - пояснили в мэрии.

Напомним, управление ЖКХ администрации Магнитогорска и министерство строительства и инфраструктуры области ранее опровергли информацию о необоснованном начислении жителям пострадавшего дома платы за жилищные и коммунальные услуги, а также пени. Единороссы взяли этот вопрос на свой контроль и пообещали магнитогорцам проанализировать информацию по квитанциям, а затем проинформировать жителей, как и за что им должен быть произведен перерасчет. Прокуратура посоветовала обращаться к ним в случае возникновения сомнений по обоснованности начисления платы.