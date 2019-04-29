Глава миндортранса встретился с общественником, критикующим челябинских транспортников

Исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов встретился с челябинским общественником Николаем Ольховским, который неоднократно критиковал систему общественного транспорта Челябинска и ее неприспособленность для маломобильных групп населения.

Николай подготовил план по выводу из кризиса транспорта областного центра и направил его главе региона.

Николай Ольховский к встрече с и.о. министра подготовился основательно. Общественник представил план действий, в котором аккумулированы предложения по улучшению ситуации в этой сфере. План размещен на странице Николая в социальной сети.

Встреча продлилась более часа и, по мнению представителей миндортранса, была конструктивной. Александр Филиппов предложил Николаю Ольховскому сотрудничать с министерством в качестве эксперта по вопросам передвижения маломобильных групп населения.

Глава миндортранса также пригласил общественника на транспортный форум, который пройдет в Челябинске 23 и 24 мая. Министерство планирует второй день форума целиком посвятить общественному транспорту для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Будут представлены несколько видов низкопольных автобусов. Общественники смогут опробовать каждый из них и высказать свое мнение по поводу комфортности передвижения.

Кроме того, в рамках форума будет организован «Круглый стол», на который также пригласили Николая Ольховского и других неравнодушных активистов.

Фото со страницы Николая Ольховского в соцсетях