Глава миндортранса встретится с общественником, который призвал губернатора не верить челябинским властям

Исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов встретится с челябинским общественником Николаем Ольховским.

Николай Ольховский, который вынужден передвигаться в инвалидном кресле, не понаслышке знает проблемы городского транспорта и на себе испытал, насколько Челябинск не приспособлен для передвижения маломобильных групп населения.

На днях Николай отправил в приемную губернатора план по выводу из кризиса транспорта Челябинска и призвал главу региона не верить чиновникам, которые «уже привели транспортную систему в ужасное состояние».

Напомним, Алексей Текслер, побывавший в ЧелябГЭТ, потребовал от городских властей в течение двух недель подготовить и предоставить ему комплексный план развития транспорта. На этой неделе мэрия планировала направить концепцию главе региона.

«Каждый раз, когда челябинская администрация принимает решение в узком междусобойчике, жить в Челябинске становится хуже! Транспорт - один из самых ярких результатов их работы в городе», - обратился к главе региона общественник.

По мнению Николая, для решения транспортной проблемы необходимо обратиться к специалистам их других регионов. «А само проектирование отдать организации, которая знает, что такое сбор данных, моделирование и прогнозирование! И которая не зависит от "хотелок" отдельных чиновников», - считает активист.

Алексей Текслер поручил главе миндортранса встретиться с Николаем Ольховским.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта уточнили, встреча состоится в понедельник, 29 апреля, в 16 часов. В этой встрече нет ничего необычного или экстраординарного. И.о. министра и все начальники управлений ежемесячно проводят личные приемы граждан, в том числе и тех, кто хотел бы предложить свои варианты развития дорожной и транспортной сфер, или обозначить существующие проблемы. В случае «горящих» вопросов проводятся внеплановые приемы. Записаться на прием можно по телефону 216-20-35.

Александр Филиппов планирует не только обсудить с Николаем Ольховским его предложения по развитию транспортной системы Челябинска, но и предложить активисту войти в состав рабочей группы общественного контроля Министерства. Первая встреча обновленного состава уже состоялась в минувший понедельник. А уже на следующей неделе общественники, вместе с руководством Миндортранса области, совершат первый выезд на областные автодороги, которые будут отремонтированы в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Общественники оценят их состояние перед началом дорожных работ.