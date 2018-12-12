Глава минэкологии заверяет, что все загрязнители воздуха будут серьезно наказаны. Жители не верят

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев предупредил промышленников, что всех нарушителей природоохранного законодательства - загрязнителей атмосферного воздуха – ждет серьезное наказание. Все расследования будут доведены до логического завершения, пообещал глава ведомства.

Напомним, в регионе уже двенадцатые сутки сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в атмосферном воздухе на уровне дыхания людей. Жители жалуются на негативное воздействие НМУ на их состояние здоровья. Особенно страдают дети.

Эксперты министерства экологии области и сотрудники природоохранных надзорных ведомств продолжают проверять промышленные предприятия Челябинска. Проверены ООО НПП «НИХРОМ», ООО «ЧФЗ» и ООО «ПСП». На последних двух были выявлены не пронормированные источники выбросов. Эксперты минэкологии в ходе проверочных мероприятий замечают превышения нормативов в зоне влияния промышленных предприятий, отмечают в ведомстве.

В министерстве экологии на особом контроле находятся предприятия, на которые больше всего поступает жалоб от южноуральцев. Министр экологии Сергей Лихачев напомнил промышленникам-нарушителям о наиболее жестких мерах реагирования: судебные иски на приостановление деятельности предприятия, отзыв разрешительных документов, административные штрафы и направление материалов в органы следствия для возбуждения уголовных дел.

«Могу Вас заверить, что мы доведём до логического завершения все расследования по нарушениям, проводимые нами или совместно с Росприроднадзором», - предупредил загрязнителей Сергей Лихачев.

«Челябинск отравлен. И точка! И что бы ни значили слова министра экологии о том, что «мы больше всех заинтересованы в поиске и наказании загрязнителей и улучшении ситуации в регионе», но министерство в глазах людей (да и прочие конторы) продолжает оставаться министерством туманов», - высказывают свою точку зрения горожане на странице «Вредные выбросы» ВК.

По данным ЕДДС, за прошедшие сутки на телефоны службы поступил 99 сообщений от жителей города с информацией о загрязнении атмосферного воздуха. Лидером по числу звонков стал Курчатовский район.