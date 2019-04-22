Глава минздрава: Складывается впечатление, что мы скоро врагами народа станем

Информация, появившаяся в СМИ о смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войне в Челябинской области по вине медицинских работников, является недостоверной и дискредитирует всю систему здравоохранения.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин на брифинге, посвященном произошедшему на прошлой неделе печальному инциденту.

«Мы в последнее время сталкиваемся с недобросовестной подачей информации, которая, к сожалению, дискредитирует, как в целом здравоохранение, так и показывает всю сложность ситуации, в которой приходится работать», - отметил глава минздрава.

Напомним, ряд СМИ в выходные сообщили о смерти на территории больницы в Кизильском районе 95-летнего ветерана, которому врачи, якобы, отказали в госпитализации.

«Сведения, которые появились в выходные в медийном пространстве, не соответствуют действительности», - заверил глава минздрава. По его словам, трагедия с ветераном войны действительно произошла – он ушел из жизни в возрасте 95 лет. Но вины медицинских работников в этом не было.

Мужчину привезли в больницу родственники на плановую госпитализацию (от услуг бригады «скорой помощи» они отказались сами). «В момент посещения лечебного заведения при подъеме на лестницу ветерану стало плохо, он потерял сознание. Его занесли в приемный покой. Комплекс реанимационных мероприятий не привел к положительному результату», - обрисовал истинную картину произошедшего Сергей Приколотин. Не были ни смерти на лавочке, ни смертельного исхода на крыльце, как живописали некоторые СМИ со ссылкой на запись на странице одной из родственниц.

По словам министра, причиной смерти стала, скорей всего, коронарная патология. Более детально предстоит еще выяснить. «Но ни к медицинским работникам, ни к организации процесса у меня претензий нет. У родственников также», - подчеркнул глава минздрава.

Женщина, которая написала неправду, уже стерла эту запись в своем аккаунте. Но осадок остался.

По словам министра, этот случай – наглядный пример дискредитации органов власти и медицинского сообщества. Такого вопиющего случая и такого отношения к ветеранам войны представить себе невозможно, уверен Сергей Приколотин. «Мы не звери. У всех нас есть родственники, которые погибли. И читать такое о себе очень печально, - эмоционально прокомментировал глава минздрава, искренне возмущенный вопиющей несправедливостью и оговором. - Если такой человек существует в системе здравоохранения, я сам туда поеду и с ним разберусь. Ни как врач, как человек».

Он заверил, что у медработников к ветеранам такое же трепетное отношение, как и у всех адекватных граждан нашей страны. «И для этой категории мы делали, делаем и будем делать все необходимое в особом порядке. Это нормально, это наша дань», - заверяет министр.

Министр призвал всех журналистов при исполнении своего долга руководствоваться объективной информацией, а не слухами. «Хочется, чтобы, когда информация, особенно такая резонансная, выходит в медиа, она была как минимум проверена, - подчеркнул Сергей Приколотин. – А сейчас складывается впечатление, что мы скоро врагами народа станем».

Сергей Приколотин напомнил, что пресс-служба ведомства всегда находится на связи. И в будние дни, и в выходные. Министерство готово к сотрудничеству с журналистами. И те недочеты, которые выявляются, в том числе и с помощью СМИ, всегда устраняются. Порой руководству приходится принимать и достаточно жесткие решения.

«В данном случае в обязательном порядке, защищая свое доброе имя, доведем эту ситуацию до логического завершения и с первоисточником, который выложил эту информацию, проведем все необходимые действия в рамках законодательной базы», - пообещал министр.