Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект реконструкции аэропорта «Челябинск»

Главгосэкспертиза России одобрила обновленный проект реконструкции аэропорта «Челябинск» к саммитам ШОС и БРИКС.

Как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта, изменения в проект реконструкции были внесены с целью повышения статуса аэропорта до III категории международной авиационной организации ИКАО. Эта даст право принимать все типы воздушных судов без ограничения по взлетной массе в любое время года и при любой погоде.

«Челябинск» станет единственным всепогодным международным аэропортом на Урале. На данный момент третью категорию имеют лишь несколько российских аэропортов, в том числе Шереметьево, Домодедово и Пулково.

Аэродром в Челябинске будет оснащен радиомаячной системой посадки, радиолокационной станцией обзора летного поля типа «Атлантика» с комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения КСА НКАД «Вега». Кроме того, будет установлена система светосигнального оборудования.

Обновленным проектом запланированы установка светосигнального оборудования и оборудования радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электрорадиосвязи и метеообеспечения. Все вышеуказанные работы будут профинансированы из средств ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Также на средства из федерального бюджета будет проведена реконструкция искусственных покрытий рулежных дорожек и перрона, строительство уширения взлетно-посадочной полосы аэродрома обустройство водосточно-дренажной системы, строительство покрытий площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью и другие работы.

Напомним, в апреле 2018 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства нового пассажирского терминала внутренних линий аэропорта Баландино в Челябинске. В ноябре 2018 года - на второй этап работ реконструкции.

Всего на обновление челябинского аэродромного комплекса необходимо направить три миллиарда рублей. В начале октября Дмитрий Медведев давал распоряжение выделить около одного миллиарда рублей на проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы челябинского аэропорта в более ранние, чем намечалось, сроки - уже в 2018-2019 годах.

В ноябре премьер подписал постановление о выделении 2,032 миллиарда на второй этап реконструкции. Согласно документу, средства федерального бюджета планируется направить на строительство нового перрона, строительство (реконструкцию) рулежных дорожек, водосточно-дренажной системы, светосигнального оборудования, объектов электроснабжения, линий связи и управления.

Намечено реконструировать и построить за счет федеральных средств 236,43 тысячи квадратных метров покрытий (с обочинами).

По распоряжению президента Владимира Путина правительство РФ назначило единственного исполнителя работ и услуг по реконструкции аэродрома в Челябинске - «Центродорстрой».

Как уточнили в региональном миндортрансе, на первом этапе планируется модернизация перрона (ориентировочная площадь 76 тысяч квадратных метров), расширение существующего перрона (на 20 тысяч квадратных метров). Будет построено 28 мест для стоянки воздушных судов среднего класса. В рамках второго этапа планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек.