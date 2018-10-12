Главная больница Челябинской области отмечает 80-летний юбилей

Сегодня, 17 октября, Челябинская областная клиническая больница отмечает 80-летие со дня основания. В театре драмы состоится празднование юбилея главной больницы региона. Лучшие врачи лечебного учреждения будут отмечены грамотами и благодарственными письмами. Для виновников торжества выступят именитые артисты.

Главная больница области начала свою историю 17 октября 1938 года (раньше намеченного срока) в связи с необходимостью оказания медицинской помощи пострадавшим при крушении поезда Новосибирск – Москва на Курской ветке железной дороги у станции Чумляк.

В то время в одноэтажном корпусе больницы было всего четыре отделения: онкологическое, хирургическое, глазное и отделение для лечения костного туберкулеза, рассчитанные на лечение одновременно 300 больных.

Во время Великой Отечественной войны в Челябинск был эвакуирован из Киева медицинский институт. Часть кафедр этого вуза разместили на базе областной больницы и с 1942 года она стала называться областная клиническая больница.

За долгие годы своей истории ЧОКБ превратилась в уникальное, многопрофильное учреждение, обладающее мощным клиническим и научным потенциалом, став одной из крупнейших больниц универсального типа в Уральском Федеральном округе.

В настоящее время в больнице трудится дружный и сплоченный коллектив, насчитывающий более 2 тысяч сотрудников, их них около 450 врачей и около 900 средних медицинских работников. У врачебного и среднего медицинского персонала больницы высокий квалификационный уровень.

Первым главным врачом больницы до 1941 года был Соломон Глуховский. Сегодня областной больницей руководит заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ЮУГМУ, председатель Медицинской палаты Челябинской области Дмитрий Альтман. В 2018 году по решению Гордумы он стал почетным гражданином Челябинска. Принцип работы возглавляемого им учреждения - Человечное Отношение - Каждому Больному (ЧОКБ).

Большое преимущество ЧОКБ перед другими больницами - она является клинической базой 9 кафедр Южноуральского государственного медицинского университета.

В составе больницы имеется консультативная поликлиника (мощность 600 посещений в смену), диагностический центр, 24 специализированных лечебных отделения (на 1040 коек). Большинство стационарных отделений имеют статус областных центров, в том числе регионарный сосудистый центр, травмоцентр I уровня, центр хирургической гастроэнтерологии, центр трансплантологии, центр гематологии и другие. В ЧОКБ завершена масштабная реконструкция консультативной поликлиники.

В министерстве здравоохранения области уточнили, поликлиника за время своего существования приняла почти 10 миллионов человек, что равняется населению Швеции. Ежедневно в ЧОКБ проводится 125 операций и 500 диагностических процедур.

Сотрудники регионального сосудистого центра ежедневно отслеживают самых сложных пациентов с инфарктами миокарда и инсультами. В среднем за год в центре пролечиваются более тысячи пациентов с острым коронарным синдромом. Еще 1,5 тысячи пациентов ежегодно поступают в центр с острым нарушением мозгового кровообращения. Впервые на Урале внедрена процедура удаления тромбов из мозговых артерий – тромболизис.

Первая пересадка серда на Южном Урале также была выполнена в центре хирургии сердца и сосудов ЧОКБ в октябре 2017 года. Внедрены операции на клапанах сердца через мини-доступы.

В центре хирургической гастроэнтерологии больницы Освоены вмешательства высокого уровня сложности, до последнего времени доступные только в единичных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Выполнено 4 трансплантации печени. В центре 80 % операций выполняются малоинвазивно.

ЧОКБ подписаны договоры о сотрудничестве с ведущими клиниками Москвы, Санкт-Петербурга, а также несколькими зарубежными клиниками. Известные специалисты из лучших клиник мира постоянно проводят мастер-классы на базе нашей больницы - повышая тем самым квалификацию наших сотрудников и помогая освоить самые современные методики и технологии.

Челябинская областная клиническая больница признана международной коммуникационной площадкой, куда для обмена опытом приезжают ведущие российские и зарубежные специалисты. Проводят мастер-классы для врачей области, читают лекции и обсуждают сложные случаи.

Служба санавиации ЧОКБ выезжает в самые отдаленные уголки Челябинской области, чтобы на месте оказать помощь самым тяжелым пациентам или эвакуировать их в главную клинику области.

В больнице большое внимание уделяется благоустройству территории, заботливо сохраняется растущие перед корпусов лиственницы и березы, «зеленые легкие» больницы, помогающие создать благоприятную атмосферу, которая так необходима и полезна для восстановления и укрепления здоровья находящихся здесь пациентов.