Главный ледовый городок Челябинска откроют за неделю до Нового года. Ориентировочная дата торжественного открытия – 24 декабря. Работы по строительству зимнего мини-города ведутся с конца прошлой недели.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, в день открытия новогоднего городка на площади Революции по традиции подведут конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала».

Победители зажгут праздничные огни на главной челябинской елке. А 31-го декабря, с 23-х часов, в городке начнется новогодняя программа для всех желающих встретить наступление 2019-го на открытом воздухе.

В прошлом году ледовый городок на площади Революции открывали 25-го декабря. Его также возводил «Уральский лед». Это предприятие украшает центр Челябинска ледовыми скульптурами и устанавливает на площади Революции горки не первый год.

Ожидается, что постройки нынешнего городка будут связаны с театром. В прошлом году большинство скульптур изо льда посвятили хоккею.