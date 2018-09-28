Главный педиатр Челябинской области стала Заслуженным врачом РФ
Главный педиатр Челябинской области Галина Киреева получила признание на государственном уровне. Она удостоена высокого звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
Имя Галины Николаевны Киреевой хорошо известно в южноуральском здравоохранении. Свой путь в профессии она начала с должности участкового педиатра в районной больнице Чебаркуля. На протяжении многих лет работала на разных должностях, приобретая бесценный опыт лечения детей. В 1997 году поступила в Челябинскую областную детскую клиническую больницу в качестве заведующей консультативной поликлиникой.
Под руководством Галины Киреевой в ЧОДКБ появилась уникальная выездная поликлиника, которая оказывает медицинскую специализированную помощь детям, живущим в сельской местности. С ее подачи началась работа по диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Теперь эти нововведения ЧОДКБ применяются во многих российских регионах.
В 2010 году Галина Киреева возглавила главную детскую больницу Челябинской области. Под ее руководством ЧОДКБ превратилась в самую крупную и активно развивающуюся детскую клинику на Южном Урале. Больница располагает более чем 600 койками, в ней работает около тысячи сотрудников. Более 85 процентов врачебного и сестринского персонала имеют первую и высшую квалификационные категории.
Ежегодно в больнице проводится более 2,5 тысячи детских высокотехнологичных операций, что составляет почти 70 процентов от всей детской ВМП в регионе. В больнице функционирует ряд узкоспециализированых центров медицинской помощи детям: центры неонатальной, амбулаторной хирургии, орфанных заболеваний, катамнеза, здоровья и сурдоцентр. Уже несколько лет работает уникальный центр медико-генетической консультации.
Как отмечает пресс-служба регионального минздрава, детская областная больница, единственная в Челябинской области и одна из первых в России, реализует сертификационный проект Росздравнадзора и внедряет новые риск-ориентированные подходы в управлении качеством и безопасностью медицинской деятельности, а также процессный менеджмент.
Коллеги отмечают высочайший профессионализм Галины Киреевой и ее творческий подход к работе.