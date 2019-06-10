Главу Коркинского района Наталью Лощинину обязали обеспечить жильем сирот

Коркинский городской суд удовлетворил иски прокурора города Коркино и обязал главу администрации Коркинского муниципального района Челябинской области Наталью Лощинину предоставить местным сиротам благоустроенные квартиры.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со средствами массовой информации Наталья Мамаева, иски были поданы прокурором в защиту законных интересов и жилищных прав трех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суд обязал администрацию Коркинского муниципального района предоставить трем девушкам-сиротам, выпускницам социального учреждения, отдельные благоустроенные квартиры площадью не менее 18 квадратных метров каждой по договорам найма специализированного жилого помещения. В обоснование заявленных требований прокурор указал, что девушки, оставшись без попечения родителей, поставлены органом местного самоуправления на учет для обеспечения жильем, в настоящее время достигли совершеннолетия, жилых помещений в собственности или на условиях социального найма не имеют.

Обязанность администрации Коркинского муниципального района по обеспечению этой категории граждан жилыми помещениями основана на нормах статьи 99 Жилищного кодекса Российской Федерации и положений части первой статьи 8 Федерального закона Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Коркинский суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Уже до конца 2019 года девушки-сироты могут въехать в собственные квартиры.