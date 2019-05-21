Главу Уйского района обязали позаботиться о братских могилах комсомольцев и партизан

Глава Уйского муниципального района (Челябинская область) получил прокурорское представление с требованием позаботиться об объектах культурного наследия, а именно о братских могилах комсомольцев, погибших в 20-м году; героев Гражданской войны; партизан Гражданской войны; памятнике первому председателю сельсовета Ларину.

Как отмечает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, данные объекты, являющиеся памятниками истории и культуры, не имеют собственников, но не признаны бесхозяйными.

В нарушение требований федерального закона информационные надписи и обозначения на этих объектах культурного наследия отсутствуют. Права собственности на них в установленном порядке не зарегистрированы, паспорта и охранные обязательства отсутствуют. Кроме того, братские могилы и памятник Ларину не включены в реестр муниципальной собственности.

Все эти обстоятельства препятствует реализации мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране вышеназванных объектов культурного наследия.