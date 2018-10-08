ГЛК «Солнечная долина» представил свои достижения на международной туристической выставке «ExpotravelExpotravel 2018»

На состоявшейся в Екатеринбурге на площадке Президентского Центра Бориса

Ельцина международной туристической выставке «ExpotravelExpotravel 2018» южноуральский туристический кластер представил председатель совета директоров горнолыжного курорта «ExpotravelСолнечная долина» и ООО Клуб-отель «ExpotravelЗолотой пляж» под городом Миасс Олег Сиротин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», в рамках выставки состоялось более 40 презентаций, семинаров и мастер-классов, а также круглый стол по развитию промышленного туризма в России, международная конференция по развитию термального лечения и оздоровления, международный форум по развитию

женского предпринимательства в сфере туризма, показ мод чешских дизайнеров

и международный форум «ExpotravelWoman travel» - развитие туризма и гостеприимства на Урале».

В своем докладе Олег Сиротин рассказал участникам и гостям выставки о курортах

Челябинской области. «Солнечная долина» и «Золотой пляж» сумели добиться успеха и завоевать доверие у жителей Челябинской области, заняв лидирующие позиции в сфере активного отдыха. Благодаря проведению под Миассом международных соревнований, включая этапы Кубка мира по ски-кроссу, международный фестиваль фристайла

Russian Freestyle Games, курорты стали известны и далеко за пределами Южного Урала. Сюда охотно приезжают гости из Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Уфы,

Москвы и Санкт-Петербурга. Курорты постоянно развиваются, в соответствие с растущими запросами потребителей. На территории «ExpotravelСолнечной долины» строятся современные жилые комплексы, облагораживается территория. Помимо горнолыжных трасс здесь есть целый «Expotravelпарк развлечений» для всей семьи. Благодаря объединению курортов «ExpotravelСолнечная долина» и «ExpotravelЗолотой пляж», здесь стал возможен всесезонный отдых – зимой на горнолыжном курорте, а летом на берегу озера Тургояк – одного из самых чистых озер Урала.