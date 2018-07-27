Гнилые овощи и уборщица-уголовница: прокуратура проверила детские лагеря Уйского района

В Уйском районе (Челябинская область) прокуратура проверила школы с лагерями дневного пребывания детей. Возбуждено несколько административных дел.

Проверку лагерей, которые функционируют на базе школ, районная прокуратура провела с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

На момент проверки филиала выдринской школы отсутствовал паспорт безопасности образовательной организации.

Как сообщает прокуратура региона, в лагере на базе ларинской школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, выяснилось, что уборщицей там работает женщина, ранее судимая за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. В результате договор с ней расторгнут.

В лагере, расположенном на базе уйской школы, проверяющие нашли гнилые ягоды и овощи.

В отношении работников данных учреждений за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания прокурором возбуждены дела об административном правонарушении.