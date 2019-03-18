«Гонения» на маршрутчиков помогли ЧелябГЭТу поправить финансовое положение

Операция «Маршрутка-нелегал», которую правоохранительные органы проводили в Челябинске на прошлой неделе, с 11-го по 15-е марта, благоприятно сказалась на финансово-экономической деятельности ООО «ЧелябГЭТ».

Об этом сегодня, 18 марта, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил руководитель ЧелябГЭТа Александр Павлюченко. Благодаря «охоте» на нелегальные маршруты городской общественный транспорт ощутил приятный рост пассажиропотока. Число желающих проехаться на троллейбусе в среднем выросло на десять процентов за неделю, на трамвае - на четыре процента.

«Возросший интерес горожан к городскому электрическому транспорту привел к увеличению выручки ЧелябГЭТа и благоприятно сказался на финансово-экономической деятельности нашего предприятия, - отметил Александр Павлюченко. - От лица сотрудников ООО «ЧелябГЭТ» и от себя лично хочу поблагодарить начальника городского управления МВД России Сергея Миронова и его сотрудников за реальные действия на благо развития муниципального и частного пассажирского транспорта».

Как сообщает городская Госавтоинспекция, за время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Маршрутка-нелегал» в Челябинске стражи порядка выявили 621 нарушение водителями автобусов, 29 автобусов были поставлены на специализированные стоянки.

«По базам специализировано учета мы проверили 1615 иностранных граждан. Оказалось, что 133 человека находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. К административной ответственности за несвоевременную уплату штрафов мы привлекли 30 водителей. Троим водителям назначен административный арест за несвоевременную уплату штрафов», - рассказали в челябинской ГИБДД.

Акция «Маршрутка-нелегал» проводилась в столице Южного Урала в целях повышения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, выявления, пресечения правонарушений и преступлений в сфере миграции, экономики и налогового законодательства.