«Городские новости» СТС ищут среди челябинцев своего нового ведущего

Программа «Городские новости» на телеканале СТС-Челябинск ищет нового ведущего. Дата масштабного кастинга на место Павла Седова уже определена – пробы состоятся 27-го апреля в 18 часов в ТРК «Горки».

Требования к кандидатам: возраст от 18-ти лет, хорошая дикция, приятная внешность, уверенность в себе. От претендентов потребуется прочитать новостной блок и ответить на вопросы жюри. Все подробности на сайте ctc-chel.ru или по телефону 8 (351) 730-06-93.

Первый эфир Павла Седова на телеканале СТС-Челябинск состоялся 28 ноября 2005 года. В течение этих почти тринадцати лет менялся и внешний вид Павла, и семейное положение, росла популярность – и все это буквально на глазах телезрителей «Городских новостей». Сегодня можно с уверенностью сказать - его знает практически каждый челябинец. Хотя тогда, в далеком 2005, Паша Седов был лишь один из сотни претендентов на кресло ведущего.

«Во время кастинга, в котором участвовало около сотни человек, это был практически единственный человек, который не спросил, сколько мне за это заплатят. Я сказала – это, похоже, наш человек! Смех смехом, но если серьезно, то и дикция, и поставленный голос, и обаяние у Паши были круче всех», - вспоминает главный редактор телеканала СТС - Челябинск Наталья Игнатович.

Сегодня популярный челябинский шоумен и телеведущий живет в Москве, он перевез туда и всю свою семью. А значит, его место в студии вакантно. В связи с этим руководство канала объявило масштабный кастинг на нового телеведущего программы «Городские новости». Приходите и не упустите свой шанс!