Городской больнице Кыштыма исполнилось 220 лет

Сегодня, 23 ноября, одна из старейших больниц Челябинской области в городе Кыштыме отмечает свой юбилей. Городской больнице имени А.П. Силаева исполняется 220 лет. Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин поздравил своих коллег с праздником.

«От лица минздрава Челябинской области хотелось бы сердечно поздравить коллектив Кыштымской больницы с 220-летием учреждения! – написал в своем поздравлении министр здравоохранения региона. - Хочу выразить признательность за профессионализм, терпение и чуткость, благодаря которым медики ежедневно помогают землякам победить болезни и сохранить здоровье!».

Первые сведения об организации медицинского обслуживания населения в Кыштыме появились в документах конца XVIII века. Тяжелые условия труда населения и постоянные эпидемии побудили власти вызвать в город лекаря и отвести ему помещение на несколько коек для лечения больных. За более чем два века больница прошла все этапы развития и превратилась в серьезное лечебное учреждение по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощь населению.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, сегодня учреждение располагает многими современными медицинскими технологиями и методиками лечения. В последние годы произошли серьезные положительные изменения в материально-техническом и бытовом оснащении больницы. Так, в 2016 году отремонтировано и переоборудовано первичное сосудистое отделение для оказания специализированной помощи при инсультах, инфарктах.

Отделение является межрайонным, поэтому в него поступают пациенты из Каслинского района, Верхне-Уфалейского и Нязепетровского городских округов. Прошлый год стал знаковым для больницы - учреждение перешло из муниципальной в государственную собственность. Кроме того, было открыто отделение паллиативной помощи, которое давно требовалось Кыштыму. В этом году открыт инфекционный кабинет на базе поликлиники №1 и кабинет гериатрии.

В этом году в Кыштымской больнице сделали косметический ремонт бактериологической лаборатории и эндоскопического кабинета лечебно-диагностического корпуса, начали ремонт поликлиники №1, заменили радиаторы отопления отделения анестезиологии-реанимации и первичного сосудистого отделения, начали ремонт кабинетов детского отделения, заменили осветительные приборы в палатах хирургического отделения. Воплощая проект о доступности медицины, обустроили пандус для маломобильных групп населения в поликлинике №1, смонтировали противопожарную сигнализацию в лечебно-диагностическом корпусе и хирургическом отделении.

«Юбилей мы встречаем с большими планами, – рассказал исполняющий обязанности главного врача Кыштымской больницы Игорь Усков. – С декабря начнется капитальный ремонт инфекционного отделения и кровли поликлиники №1. На начало следующего года запланирована замена пассажирского лифта поликлиники №1. Кроме того, детская и взрослая поликлиники принимают активное участие в пилотном проекте «Бережливая поликлиника».

Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области