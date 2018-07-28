Горячее водоснабжение в Нижнем Кыштыме будет возобновлено

Горячее водоснабжение в многоквартирных домах и объектах социального назначения Нижнего Кыштыма (Челябинская область) должно быть возобновлено незамедлительно.

Такое решение было принято на состоявшемся в пятницу, 27 июля, в правительстве Челябинской области совещании под председательством вице-губернатора Сергея Шаля с участием прокурора Кыштыма Сергея Волкова, заместителя главы Кыштымского городского округа по ЖКХ Александра Кочерещенко, руководителя ООО «ЮжУралСпецМВ» Сергея Манкевича.

Напомним, ООО «ЮжУралСпецМВ» должно было начать горячей воды в домах жителей (после двухнедельной опрессовки) 16 июля. Но, несмотря на обещания, свои обязательства не выполнило и даже выдвинуло ультиматум – пока министерство тарифного регулирования и энергетики тарифы не повысит, воду подавать не будем.

В четверг прокурор Кыштыма внес представление об устранении нарушений закона директору теплоснабжающей организации ООО «ЮжУралСпецМВ» с требованием возобновить предоставление коммунальной услуги. Материалы прокурорской проверки направлены в УФАС по Челябинской области.

Сегодня на совещании у вице-губернатора вице-мэр Александр Кочерещенко отчитался, что о готовности принять горячую воду уже проинформирована УК «ЖКХ». Директор ООО «ЮжУралСпецМВ» Сергей Манкевич распорядился о запуске котельной.

Прокуратура продолжит проверочные мероприятия.