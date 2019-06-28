Горздрав Челябинска проводит проверку по факту смерти двухлетней девочки от менингоэнцефалита

Управление здравоохранения города Челябинска проводит проверку по факту гибели двухлетней девочки от менингоэнцефалита.

Эту информацию подтвердили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города. Информация о смерти ребенка появилась в четверг.

Комиссия горздрава проверит качество оказания медицинской помощи ребенку. В проверке будут привлечены высококвалифицированные эксперты. Если будет необходимость в проведении эпидемиологических мероприятий, они будут организованы, отметили в мэрии.

В прошлом году также летом в Челябинске была зарегистрирована вспышка энтеровирусной инфекции. Заболевание может проявляться в виде серозного менингита, герпангины, высыпаний, геморрагического конъюнктивита, увеита, синдрома острого вялого паралича (ОВП), острого респираторного синдрома.

В сентябре 2018 года были введены карантинные мероприятия по менингиту в отдельных классах нескольких школ города.

Специалисты советуют тщательно и регулярно мыть руки, пить исключительно кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты только кипяченой водой. Южноуральцев призывают быть аккуратнее - купаться рекомендуют только в разрешенных местах и при купании не заглатывать воду.

В Роспотребнадзоре отмечают, заболевание энтеровирусной инфекцией начинается остро, отмечается повышение температуры до 39-40 градусов. В первый-второй день с момента заболевания появляются менингиальные симптомы – головная боль, ригидность затылочных мышц. У части пациентов отмечается рвота, потеря аппетита, диарея, сыпь, боли в мышцах. Чаще всего заболевание протекает в средне-тяжелой форме и заканчивается благоприятно. Обязательной госпитализации подлежат больные энтеровирусной инфекцией и лица с подозрением на это заболевание – с неврологической симтоматикой (серозный менингит, менингоэнцефалит, вирусные энцефалиты, миелит). После перенесенного заболевания сохраняется стойкий иммунитет.