Госавтоинспекция Челябинска обращается к водителям и пешеходам

Сотрудники ГИБДД из-за ухудшений погодных условий переходят на усиленный вариант несения службы и просят водителей и пешеходов быть внимательней на дорогах.

В ближайшие сутки на территории Челябинска ожидается понижение температуры и выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Ухудшение метеорологических условий может сказаться на росте количества дорожно-транспортных происшествий и затрудненному движению по автодорогам города.

«ГИБДД Челябинска переходит на усиленный режим несения службы. На улицах города будут дежурить дополнительные экипажи ДПС, которые будут сопровождать снегоуборочную технику для беспрепятственной работе по очистке дорог от осадков», -сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В связи с возможным образованием наледи водителям необходимо быть крайне внимательными на дорогах и помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге может возрастать в разы и в обязательном порядке заранее снижать скорость при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам, Госавтоинспекция рекомендует обязательно оснастить свою одежду световозращающими элементами, которые позволяю водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток и избежать наезда.