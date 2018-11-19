Гостья Челябинска купила в городе японское блюдо, но оно оказалось несъедобным

Неординарный случай произошел на выходных с женщиной, которая приехала в столицу Южного Урала в гости. В одном известном челябинском суши-баре она заказала любимое японское блюдо. Женщина начала уплетать роллы, но вдруг обнаружила в тарелке червяка. Она тут же позвонила в точку быстрого питания.

Сотрудники суши-бара приехали по обозначенному адресу и забрали блюдо на экспертизу. Однако покупательница роллов успела сфотографировать неприятное блюдо и выложила в снимки в социальные сети. Снимки вызвали бурные комментарии.

Фото: группа Вконтакте «Типичный Челябинск»

«Читала вчера заявление компании, что клиенты вымогали 20 тысяч рублей, иначе угрожали распространить эту информацию про червяка, - написала в сетях жительница Челябинска Алёна Кожева. - Откуда червяк взялся на самом деле, еще большой вопрос. Есть люди, которые со своими мухами и тараканами в рестораны ходят».

«Там в пятницу стоишь по часу, а очереди потому, что не успевают доставить продукты. О каких червях может идти речь, если зачастую роллы ещё тёплые?», - написал Владимир Дудонин.

«Я всегда подозревала, что все эти роллы делаются из отходных, низкокачественных, а может даже из подпорченных продуктов, - пишет Ильгиза Хибабуллина. - Неизвестно, что едим».

Ждала долго возмущенная покупательница извинений за испорченный ужин, но работники суши-бара приняли глухую оборону. Тогда был сделан еще одни звонок, и тогда курьер привез женщине деньги за несъедобные роллы.