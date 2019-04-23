Готовимся к празднику: печем пасхальный хлеб и куличи по старинным рецептам

Завтра, 24 апреля, в 14 часов челябинском областном центре народного творчества (улица Первой Пятилетки, 17) пройдет очередное занятие кулинарной школы. В преддверии Пасхи специалисты центра поделятся с желающими рецептами старинного пасхального хлеба и сдобных куличей.

Изначально пасхальный хлеб или артос - это освященный квасной хлеб с изображением креста. Однако существует множество разновидностей и интерпретаций. В некоторых регионах выпекали высокий цилиндрический хлеб, где-то его делают в форме креста, а в некоторых территориях в тесто добавляют изюм и называют куличем.

Общим является одно - блюдо является украшением праздничного пасхального стола.

Чем отличаются эти два вида выпечки и как правильно готовить, расскажет руководитель кулинарной школы, специалист областного центра народного творчества Наталья Яковлева.

Справочно:

Это уже пятое занятие кулинарной школы, которая начала работу с начала года. Участники уже научились готовить суточные (серые) щи, всевозможные блины, пуховые каши, печь весенние булочки.