ГРЦ имени Макеева летом этого года позаботится обо всех детях своих сотрудников

Государственный ракетный центр имени Макеева в эту летнюю оздоровительную кампанию позаботится обо всех детях своих сотрудников - денег на эти цели выделено достаточно, отмечают в пресс-службе предприятия.

Первым ребят принял лагерь «Еланчик» Челябинского трубопрокатного завода (заезд начался с 28-го мая). Дети сотрудников ГРЦ, впервые побывавшие в этом лагере прошлым летом, оценили его комфортабельные корпуса, благоустроенную территорию, близость к озеру, интересную программу. По путевкам от ГРЦ на берегу озера Еланчик этим летом отдохнут более сорока ребят.

Есть у работников предприятия и спрос на путевки в детский лагерь имени Феди Горелова в окрестностях Миасса, неподалеку от озера Тургояк. Дети здесь также проживают в благоустроенных двухэтажных корпусах с душевыми и туалетными комнатами на этажах. В лагере много хорошо оборудованных игровых и спортивных площадок, с детьми работают опытные педагоги.

Известна своей богатой историей и еще одна детская здравница - лагерь имени Зои Космодемьянской. Его преимуществом является близость к городу, которая при этом не ощущается благодаря большой территории, на которой среди вековых сосен уютно расположились дачные корпуса, столовая, летний театр. Главная достопримечательность лагеря - собственный благоустроенный пляж с лодками на берегу Тургояка.

По словам заместителя председателя профкома ГРЦ Макеева Юрия Бородавки, более 120-ти сотрудников, посоветовавшись со своими детьми, выбор уже сделали.

Весомых аргументов в пользу организованного загородного детского отдыха много. Это безопасность детей, физическое развитие, сбалансированное питание, общение со сверстниками, возможность проявить свои лидерские качества и таланты. А еще - доступная цена путевки. Так, если полная стоимость загородного отдыха за одну смену составляет 25 тысяч рублей, то с учетом компенсации из городского бюджета и материальной помощи родного предприятия родители заплатят за путевку не более 15-ти от этой суммы.