ГРЦ имени Макеева: награды ко Дню космонавтики

В Миассе (Челябинская область) накануне Дня космонавтики 19-ти работникам государственного ракетного центра имени Макеева была объявлена благодарность руководства за добросовестный труд и достойный вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрасли.

Приказ о поощрении подписал генеральный директор, генеральный конструктор предприятия, академик РАН Владимир Дегтярь.

Как сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», к награждению знаком отличия государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» представлен заместитель начальника отдела Максим Решетников. Награда ему вручат завтра, 12 апреля, в Государственном Кремлевском дворце на торжественном концерте, посвященном Дню космонавтики.

Максим Решетников с отличием окончил ЮУрГУ. Свою трудовую деятельность на предприятии начал в 2010 году с должности инженера. Работая в секторе пневмогидравлических систем, сразу проявил себя незаурядным специалистом и за первые пять лет работы прошел путь от молодого специалиста до заместителя начальника головного проектно-конструкторского отдела. Он автор 28 научных публикаций, лауреат пяти молодежных научно-технических конференций, полуфиналист конкурса «Лидеры России-2017».

Кроме того, решением научно-технического совета АО «ГРЦ Макеева» 20 сотрудников предприятия и 25 представителей смежных организаций представлены к награждению медалью федерации космонавтики России имени академика Макеева.

Космическое направление стало осваиваться в ГРЦ с 90-х годов. Оно основывалось на боевых ракетных технологиях и отмечено более чем десятью успешными исследовательскими космическими запусками. В настоящее время ГРЦ ведет целый спектр принципиально новых разработок, направленных на создание перспективных образцов ракетно-космической техники. Среди них, в частности, - инициативный проект по созданию ракеты-носителя КОРОНА, открывающий дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту; проект «Аэростарт», обеспечивающий старт ракеты с воздушного средства, которое, находясь в полете, выполняет задачи многоразовой разгонно-стартовой системы.