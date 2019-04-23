ГРЦ имени Макеева стал партнером юнармейцев

В Миассе (Челябинская область) подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии по развитию всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В качестве партнера администрации Миасса и городского штаба движения выступило АО «ГРЦ Макеева».

Государственный ракетный центр в числе первых в Челябинской области подписал соглашение о сотрудничестве с юнармейским движением. Эта инициатива была предложена генеральным директором, генеральным конструктором предприятия, академиком РАН, почетным гражданином Миасса Владимиром Дегтярем.

«Партнерство ГРЦ и юнармейцев неслучайно, ведь в развитии этого всероссийского движения особая роль отводится предприятиям оборонно-промышленного комплекса, - прокомментировал инициативу Владимир Дегтярь. - Работа по патриотическому, профориентационному воспитанию является одним из основных направлений кадровой и молодежной политики нашего предприятия, поэтому цели «Юнармии» нам очень близки. Для нас важно вырастить достойную смену, поддержать интерес детей и подростков к инженерно-техническим профессиям».

Соглашение было подписано в торжественной обстановке в присутствии почетного караула кадетов «Юнармии». Глава Миасса Григорий Тонких, исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора АО «ГРЦ Макеева» Дмитрий Васильев, начальник миасского штаба «Юнармии» Геннадий Обвинцев скрепили соглашение, в рамках которого юнармейскому движению в Миассе планируется придать новый импульс, активизировать работу по расширению рядов юнармейцев, своими подписями.

Как рассказал Геннадий Обвинцев, в Миассе муниципальный штаб «Юнармии» действует с 2016-го года, первый юнармейский отряд был создан на базе школы №18. Григорий Тонких при этом отметил, что Миасс хорошо продвинулся в этом направлении, накопил достаточный опыт и готов объединить все муниципалитеты горнозаводской зоны в межрегиональный центр.

В свою очередь, Дмитрий Васильев сообщил, что при предприятии планируется создать юнармейский военно-морской отряд.

«Мы прекрасно понимаем, что в этом вопросе необходимо искреннее желание самих детей, и надеемся, что сможем их заинтересовать, и численность движения будет расти, в том числе за счет детей наших работников», - подчеркнул Дмитрий Васильев.

Геннадий Обвинцев вручил Григорию Тонких и Дмитрию Васильеву нагрудные знаки «Юнармии», а Дмитрий Васильев передал юнармейцам флаг ГРЦ.

Как сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», в ближайшее время состоятся экскурсии юнармейцев в государственный ракетный центр, планируется совместное участие ГРЦ и юнармейцев в военно-патриотических мероприятиях в честь Дня Победы, в том числе в театрализованном митинге у мемориала «Народу-победителю, народу-созидателю!» 9 Мая.

В планах ГРЦ - оказание поддержки по усилению материально-технической базы юнармейского движения в Миассе.

Фото АО «ГРЦ Макеева»