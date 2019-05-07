ГРЦ Макеева подарил Миассу первый «Научный старт»

Государственный ракетный центр Макеева вместе с муниципальным учреждением «Образование» подарили Миассу (Челябинская область) «Научный старт» - научно-практическую конференцию, которая состоялась впервые и собрала более 50-ти учеников 6-11-х классов из 15-ти городских школ.

Юные исследователи представили свои проекты в четырех секциях (технические, естественные науки, IT-технологии, инженерная выставка «Я изобретатель»). В качестве членов жюри выступали педагоги школ округа и специалисты ГРЦ Макеева: главный научный сотрудник, доктор физико-математических наук Юрий Мокин, начальник контрольно-инспекторской группы, кандидат физико-математических наук Илья Валов, исполняющий обязанности начальника сектора Андрей Шерстнев, ведущий математик-руководитель группы Александр Ляпин, ведущий инженер-руководитель группы Александр Камбаров, инженеры Алексей Бесков и Кирилл Лихачев.

Подводя итоги, эксперты отметили, что на этом мероприятии не было побежденных - абсолютно все работы актуальны, интересны, имеют практическую значимость.

Открыл конференцию, обратившись к ребятам с приветственным словом от имени генерального директора, генерального конструктора ГРЦ, академика РАН Владимира Дегтяря, его заместитель по безопасности и кадрам Дмитрий Маркин. Пожелав юным исследователям удачи, он передал слово молодому лидеру ГРЦ Алексею Бескову, который представил доклад о важности научных знаний в работе инженера-конструктора. Настроившись на рабочий лад, ребята разошлись по секциям, где представили свои проекты.

Темы были самые разнообразные: от наблюдения за изменениями на карте звездного неба в нашей местности до исследования уровня загрязненности листьев в разных частях Миасса. Особо зрелищной оказалась выставка «Я - изобретатель!», где свои инженерно-технические разработки продемонстрировали юные робототехники. Здесь была и интерактивная роборука, умело играющая в «цу-е-фа», и робот, собирающий мусор, и погрузчик, сортирующий груз.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», оценивались работы по семи критериям с учетом новизны и обоснованности полученных результатов. В каждой секции присуждалось по три призовых места. Победителями в своих возрастных категориях стали Анастасия Иванова, Полина Лосенкова, Владимир Елин и Максим Васютин, Александр Климов, Максим Ермаков, Алексей Нелюбин и Илья Васильев. Победители и призеры получили от Государственного ракетного центра дипломы и памятные подарки, а также сборник тезисов работ всех участников научно-практической конференции «Научный старт».