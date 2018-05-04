ГРЦ провел для миасских школьников День ракетостроителя

ГРЦ имени Макеева (Миасс, Челябинской области) 27 апреля провел для школьников 7-8 классов из 11 школ День ракетостроения.

Командам школьников, по 10 человек в каждой, было предложено принять участие в профориентационном квесте и интеллектуальной игре «Квиз». Перед началом соревнований ребятам были продемонстрированы управляемые модели ракетных установок, победившие на недавно прошедшем соревновании «Хакатон «ЛОСЬ!», главным партнером которых выступил Государственный ракетный центр.

Затем начался квест, и ребятам представилась возможность продемонстрировать свои способности на пяти интерактивных площадках: конструирование, изготовление, технология, проектирование, разработка. Успешнее всех с заданиями квеста справилась команда «Удачные» школы №7,сообщили в пресс-службе ГРЦ.

Интеллектуальная битва включала в себя 4 этапа по 5 вопросов в каждом: разминка, музыкальный конкурс, видеоконкурс и ва-банк. В результате убедительную победу одержала команда школы № 20. Второе место заняли ребята из школы № 18, третье — из гимназии №19. Победитель и призёры награждены специальными кубками, а все команды — грамотами за участие в Дне ракетостроителя.