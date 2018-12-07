Губернатор Челябинской области возложил венки к Вечному огню

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу Вечный Огонь на аллее Славы в Челябинске по случаю Дня Героев Отечества. Эта памятная дата в России ежегодно отмечается 9 декабря.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители и представители военных и правоохранительных органов, южноуральские священнослужители, представители всероссийской организации «Боевое Братство», члены семей погибших защитников отечества.

На Южном Урале высшей государственной награды – звания Героя Советского Союза – были удостоены 266 человек, из них семь южноуральцев дважды. 46 наших земляков стали полными кавалерами Ордена Славы, 23 южноуральца стали Героями Российской Федерации, из них 10 посмертно. Это участники не только Великой Отечественной, но и многих современных войн, которые принято называть локальными конфликтами.

Вместе с исполняющим обязанности мэра Челябинска Владимиром Елистратовым глава региона Борис Дубровский возложил красные гвоздики к подножию Вечного Огня. Военнослужащие, отмеряя четкий строевой шаг, отдали воинскую почесть Героям всех времен и народов.

«В нашей стране в День Героев Отечества принято чтить память всех, кто погиб при защите Родины. Мы говорим слова благодарности живущим среди нас героям, кто с честью выполнил воинский и гражданский долг. Безусловно, это праздник гордости за тех, кто находится в строю, верен долгу и присяге, - сказал на торжественном митинге на Аллее Славы губернатор Борис Дубровский. - Мы гордимся каждым нашим земляком, кто удостоен звания Героя. Не всех награда нашла при жизни. И наш коллективный долг – высечь на граните нашей памяти имена всех, кто совершил геройский подвиг».

Справка

День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. В 1769 году 9 декабря Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия – высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 9 декабря 2007 года установлен ежегодный праздник – День Героев Отечества.