Губернатор Челябинской области выделил 20 миллионов рублей на ремонт больницы на ЧМЗ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил из областного бюджета 20 миллионов рублей на завершение ремонта городской больницы в Металлургическом районе Челябинска. Ремонт городской больницы №6 должен быть закончен к первому сентября 2019 года. Большинство жителей района в дальнейшем смогут получать медицинскую помощь рядом с домом.

Такое решение глава Южного Урала принял во время осмотра здания городской больницы. Филиал поликлиники находится на улице 50-летия ВЛКСМ. Раньше здесь располагалась муниципальная детская городская клиническая больница №8. По просьбе жителей, проживающих в микрорайоне Першино, управление здравоохранения в 2015 передало это здание горбольнице №6 для организации там филиала. Помещение требовало капитального ремонта. В 2016-2017 годах на реконструкцию объекта было выделено почти 11 миллионов рублей.

«Ввод в эксплуатацию поликлиники необходим. С открытием еще одного филиала горбольницы №6 мы сделаем доступнее медицинскую помощь для большой части жителей Металлургического района – одного из самых протяженных районов Челябинска. 20 миллионов рублей из областного бюджета – это недостающая сумма расходов. Еще 8, 5 миллиона рублей будет вложено из внебюджетных средств городской больницы. - подчеркнул Борис Дубровский. - Деньги из областного бюджета пойдут не только на завершение ремонта, но и на покупку медицинского оборудования, мебели и оргтехники. Они направляются при условии, что все работы будут закончены и 1 сентября 2019 года объект будет введен в эксплуатацию».

Глава региона также дал поручение временно исполняющему обязанности главы Челябинска Владимиру Елистратову предоставить к 26 ноября свои предложения по благоустройству прилегающей к медучреждению территории.