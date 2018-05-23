Губернатор – опоздавшему главе миндора: Я так понял, в пробках застряли?

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пожурил министра дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Микулика, опоздавшего на заседание правительства.

Кабинет министров под председательством главы региона собрался в резиденции в 9 часов утра. Сразу после первого доклада, с которым выступал министр экономического развития Смольникова, Борис Дубровский обратил внимание на Дмитрия Микулика, тихонько зашедшего в зал.

«Я так понял, в пробках застряли? Дороги сейчас активно ремонтируются? Неожиданно, - обратился к министру губернатор и предложил ему занять отведенное ему место за столом, а затем поинтересовался. - Надеюсь, что вы не просто опоздали, но и проверяли ремонт. Хорошо».

Дмитрий Микулик всегда отличался пунктуальностью и в этот раз чуть припозднился по уважительной причине. «Министр готовил срочную информацию для губернатора. Следующее совещание по ШОС и БРИКС было назначено на 10 часов 30 минут, сразу после заседания правительства», - пояснила помощник министра Ирина Чернаева.

А ремонты на дорогах, действительно, в настоящий момент активно проводятся и министр в постоянном режиме контролирует их проведение. В частности, в Челябинске в этом году средний ремонт дорог запланирован на улицах Мраморная и Морская. Будут завершены работы по проспектам Ленина и Победы, ремонт ждет Свердловский проспект, а также улицы Энгельса, Красная, Блюхера, Морская и Мраморная. Дорожникам предстоит привести в порядок и автодорогу «Меридиан». Это самый крупный объект в текущем сезоне.

Но дороги перекрываются не только по этой причине. Ряд улиц закрыты в связи с работами по реконструкции участка тепломагистрали: по улице Батумской напротив дома № 15А (с 8 часов 22 мая до 20 часов 25 июня), по улице Суркова в районе домов № 8 и 9 (с 22 мая по 25 июня), по улице Доватора в районе дома № 11 (до 20 часов 20 июня), по улице Колсанова в районе дома № 13 (до 20 часов 20 июня), по улице Бажова в районе домов № 104, по улице Артиллерийской и № 47 по улице Либединского (до 20 часов 12 июня), по улице Каслинской в районе дома № 72 и улице Работниц, 72А (до 20 часов 25 июня).