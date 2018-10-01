Губернатор поздравил южноуральцев с победой в международном чемпионате профмастерства

Челябинская область одержала победу в международном чемпионате рабочих профессий «Евроскиллс-2018». Молодые профессионалы Южного Урала завоевали в престижном европейском первенстве в Будапеште две золотые и одну серебряную медаль.

Глава региона Борис Дубровский направил конкурсантам поздравительную телеграмму:

«Примите поздравления с блестящей победой в престижном чемпионате молодых профессионалов «Евроскиллс-2018»! У Челябинской области всегда были сильны позиции в профессиональном образовании, и ваш успех в Будапеште это еще раз подтвердил. Желаю вам новых достижений и побед на пути к вершинам мастерства!»

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Константин Ларин заработал «золото» в компетенции «Веб-разработка и дизайн», Анастасия Распопова стала лидером в «Визуальном мерчендайзинге и витринистике», а Максим Аксенов и Александр Арапов завоевали «серебро» в компетенции «Мехатроника». Официальную делегацию Южного Урала на соревнованиях возглавлял первый заместитель губернатора Евгений Редин.

Все ребята имеют уже опыт выступления на подобных мероприятиях. Константин Ларин подтверждает звание лидера в своей профессии уже второй раз подряд. В прошлом году он также занял первое место и получил официальный титул «Лучший представитель страны» на чемпионате мира в Абу-Даби. Магнитогорцы Максим Аксенов и Александр Арапов ранее получали медальоны за профессионализм.

Сборная Российской Федерации на «Евроскиллс -2018» завоевала девять золотых, восемь серебряных, две бронзовых медали и десять медальонов за профессионализм. У нашей страны – первое место.

Следующий чемпионат пройдет в Австрии, в городе Грац, а в 2022 году страной-хозяйкой станет Россия. Соревнования по профмастерству примет Санкт-Петербург.