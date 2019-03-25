ГУФСИН Челябинской области внес огромный вклад в историю УИС России

ГУФСИН России Челябинской области внес огромный вклад в историю пенитенциарной системы России, которой исполнилось 140 лет. Этот факт отметил начальник регионального ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Виктор Брант на празднике по случаю дня рождения УИС страны, который коллектив южноуральского ведомства отметил в Челябинске в минувшую пятницу, 22 марта.

«Мы с вами пережили взлеты и падения: были и победы, и обидные промахи, и разочарования. Мы пережили не одну сотню проверок, в том числе инспектирование и контрольную проверку, в ходе которых получили заслуженную удовлетворительную оценку нашей деятельности. Такой оценки Главк не получал с 2005-го года! Наш коллектив четко видел цель и осознавал важность задач по соблюдению и укреплению правопорядка и законности в местах лишения свободы, обеспечению стабильного функционирования наших подразделений. По итогам работы за 2018 год ГУФСИН России по Челябинской области занял четвертое место в своей подгруппе. И это - наша общая победа!» - подчеркнул Виктор Брант.

Сегодня УИС Южного Урала включает в себя 23 подразделения и входит в пятерку самых крупных территориальных органов ФСИН по наполняемости исправительных учреждений. Так, на первое марта 2019 года этот показать составил 16 тысяч 442 осужденных. В структуре ГУФСИН России по Челябинской трудятся семь тысяч 795 человек.

В 2016 году был сдан в эксплуатацию режимный корпус на 250 мест СИЗО-3. В этом же году открылся реабилитационный центр «Аврора» в ИК-4 для осужденных-женщин, готовящихся к освобождению. В 2017 году были введены в эксплуатацию общежитие на 200 мест в ИК-5 и здание бани-санпропускника с прачечной в ИК-10, построенные по самым современным стандартам и соответствующие всем нормам действующего законодательства, в том числе Концепции развития уголовно-исполнительной системы и «дорожной карты» по размещению инвалидов.

В 2017 году в Челябинской области открыли и исправительный центр №1, где отбывают наказание осужденные к принудительным работам – как отмечают в ГУФСИН региона, оступившиеся люди должны иметь право на исправление ошибок и искупление вины перед конкретными людьми, государством и на безболезненное возвращение к жизни.

Большое внимание в исправительных учреждениях Южного Урала уделяется физическому воспитанию осужденных. За решеткой работают секции футбола, волейбола, баскетбола, шахмат, тяжелой атлетики, где регулярно занимаются более четырех тысяч осужденных. В 14 исправительных учреждениях есть стадионы, в 12-ти – спортзалы.

Ежегодно в Челябинской области проводится фестиваль экранного творчества осужденных «Надежда», который приобрел в результате всероссийский размах.

Люди, отбывающие наказание на Южном Урале, могут не только петь, танцевать и заниматься спортом, но и молиться. Так, в исправительных учреждениях региона оборудовано 12 молельных комнат для православных, 12 православных храмов, пять мечетей и десять молельных комнат для мусульман. Осужденных регулярно навещают представители русской православной церкви и регионального духовного управления мусульман.

Не забывают в ГУФСИН региона и про своих сотрудников. Так, в 2018 году проводились работы по строительству девятиэтажного 60-квартирного жилого дома для работников УИС в поселке Рощино Сосновского района, вблизи памятника регионального значения «Ужовский бор». Сроки ввода объекта в эксплуатацию - не позднее четвертого квартала 2019 года.

Для семейного отдыха работников уголовно-исправительной системы за счет полученной производственной прибыли учреждений велся монтаж шести деревянных домов из оцилиндрованных бревен на ведомственной базе отдыха «Искра», расположенной на озере Кумкуль. В этом году планируется построить беседки, детские игровые площадки и двухэтажную гостиницу.

Что касается производственной деятельности исправительных учреждений Южного Урала, то здесь основные успехи и достижения УИС региона связаны, прежде всего, с развитием многопрофильного производства и гибкого реагирования на изменяющиеся рыночные потребности. Выпуск товарной продукции к настоящему времени достиг одного миллиарда 250-ти миллионов рублей.

«Уже при выходе из самолета жителей и гостей Челябинска и области встречают отреставрированные силами УИС трапы, центральную площадь южноуральской столицы украшают ограждения из декоративного чугунного литья, студенты крупнейшего ВУЗа региона получают образование в обустроенных мебелью колонийского производства аудиториях, сотрудники силовых министерств и ведомств несут службу в форме производства швейных фабрик УИС региона», - отметил Виктор Брант.

Предприятия пенитенциарной системы Южного Урала постоянно принимают участие в международных выставочных мероприятиях на главной площадке страны - ВДНХ, получив с 2014 года уже девять золотых медалей «Гарантия качества и безопасности».

«Особую честь и большое доверие руководство ФСИН оказывало нашему управлению, когда поручало нам проведение всероссийских чемпионатов по рукопашному бою и кинологическому многоборью. Наши сотрудники достойно представляли свой регион на конкурсах «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!». Наша комната воспитательной работы признана лучшей в России», - сказал Виктор Брант, не забыв похвалить и оркестр ГУФСИН России по Челябинской области «Уральская крепость».

Начиная с 1995 года, более 300 сотрудников уголовно-исполнительной системы области приняли участие в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Многие сотрудники ГУФСИН области отмечены государственными и ведомственными наградами.

При исполнении своего служебного долга погибли три человека. Это капитан внутренней службы Сергей Брюханов, лейтенант внутренней службы Игорь Голубков и старший сержант внутренней службы Евгений Ряховский. В память о них в ГУФСИН Челябинской области установлена мемориальная доска, проводятся турниры по гиревому спорту, стрелковому оружию, соревнования групп быстрого реагирования.

Фото пресс-службы ГУФСИН региона