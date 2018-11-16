ГУФСИН и ЮУТПП подписали соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между региональным ГУФСИН И Южно-Уральской торгово-промышленной палатой. Оно направленно на развитие предпринимательской деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Сегодня, 16 ноября, свои подписи под соглашением о сотрудничестве поставили начальник ГУФСИН России по Челябинской области Виктор Брант и президент ЮУТПП Федор Дегтярев.

«Стороны условились об информировании субъектов предпринимательской деятельности о возможности размещения собственных производств на территории исправительных учреждений, а также заказов на изготовление готовой продукции. Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий, таких как выставки-продажи, круглые столы, конференции, и их освещение через информационные ресурсы», - сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Кроме того, подписанный документ позволит увеличить трудовую занятость осужденных и обеспечить возмещение ими исковых требований.