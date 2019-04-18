ГУФСИН по Челябинской области вызвали на «Прямой разговор»

Руководство и сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области приняли участие в «Прямом разговоре» с представителями общественных наблюдательных комиссий из разных регионов страны.

В формате видео-конференц связи ФСИН России организовал для регионов «Прямой разговор». В нем приняли участие члены комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК, руководители структурных подразделений ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России. К «Прямому разговору» присоединились и представители Челябинской области.

«В своем приветственном слове он отметил положительную динамику в укреплении сотрудничества и взаимопонимания российского пенитенциарного ведомства с представителями институтов гражданского общества, которые при осуществлении общественного контроля помогают увидеть слабые места системы и, таким образом, способствовать ее открытости и совершенствованию», - отметил первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый.

В ходе «Прямого разговора» участники обсудили вопросы взаимодействия представителей ОНК регионов России и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Особое внимание было уделено вопросам медицинского обеспечения осужденных и улучшению материально-бытовых условий в пенитенциарных учреждениях.

В частности, говорилось об обеспечении системой кондиционирования камер в следственных изоляторах южных регионов, об обязательности и личной ответственности осужденных за лечение таких опасных заболеваний как СПИД, сифилис, туберкулез, о возможности использования членами ОНК аудио, видео и фототехники при посещении мест принудительного содержания.

Следующая встреча онлайн назначена на декабрь этого года.