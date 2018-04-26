И целой страны мало: число торговых объектов одной из крупнейших сетей достигло 12 000

В прошедшую пятницу, 20 апреля, состоялось торжественное открытие 12-тысячного в России магазина «Пятёрочка». Празднование этого события прошло сразу в 12 новых магазинах по всей стране, в том числе и в Челябинске, по адресу улица Чичерина, 40В. Местные жители в день открытия успели не только оценить качество продукции, но и поучаствовать в конкурсах.

Магазин торговой сети «Пятёрочка» можно по праву называть добрым соседом и другом, ведь он находится в шаговой доступности от жилых домов и готов ежедневно радовать покупателей свежими продуктами.

На площади болеешести сотен квадратных метров даже самый избирательный покупатель найдет все, что нужно, ведь ассортимент соответствует размерам нового магазина – около 5000 товарных наименований, более 30% из которых поставляютсяна полки универсама предприятиямиЧелябинской области.

«Попасть на полку магазинов сети «Пятерочка» местным товаропроизводителям просто, если продукция высококачественная. И одна треть – это еще не предел. Мы вместе стремимся к тому, чтобы как можно больше местных товаропроизводителей представляло свою продукцию на полках «Пятерочки», – рассказал на открытии знакового магазина замминистра сельского хозяйства региона Александр Раевский.

Одной из первых покупательниц нового универсама на улице Чичерина стала жительница соседнего дома Людмила Кокшарова. Женщина была очень рада открытию здесь «Пятерочки», ведь, по ее словам, именно эта сеть отличается доступными ценами и привлекательными акциями.

«В магазине все чисто, продавцы отзывчивые. И самое главное – рядом с домом. Конечно, я могу сказать, что «Пятерочка» станет моей палочкой-выручалочкой», – поделилась своим мнением Людмила.

Одной из своих главных целей торговая сеть «Пятерочка» считает поддержкупокупателей, в особенности социальнонезащищенных слоев населения. Именно поэтому магазин проводит различные акции. Например, ежедневно с 9 утра до часу дня всем пенсионерам предоставляется пятипроцентная скидка на товары. А по понедельникам эта скидка удваивается и составляет уже 10 процентов.

Также каждую среду с 9 утра до пяти вечералюбой родитель может прийти с ребенком до 12-и лет и получить скидку 10 процентов.

По словам директора Южно-Уральского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Михаила Коляго, магазин делает по-настоящему добрые дела. «Мы помогаем социально незащищенным слоям населения посредством социальной программы. Также сеть взаимодействует с различными благотворительными фондами. Мы рады дарить свое тепло и доброту нуждающимся», – отметил Михаил Коляго.

До конца этого года в Челябинской области планируется открыть не менее 50универсамов «Пятерочка». Таким образом, у южноуральцев появится более 500 новых рабочих мест. Всего число работников универсамов сетив области до конца года может превысить4,5 тысячи.

Отметим, что одновременно с новым магазином торговой сети в Челябинске открылось еще 11 новых «Пятёрочек» в различных российских городах: Москве, Костроме, Самаре, Сыктывкаре, Казани, Санкт-Петербурге, Омске, Брянске, Воронеже, Екатеринбурге и Адыгейске.