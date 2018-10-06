В августе 2018 года годовая инфляция на потребительском рынке Челябинской области немного ускорилась и составила 2,9% (в июле – 2,6%), но по-прежнему осталась ниже, чем в целом по России (в августе – 3,1%). Незначительное повышение годовой инфляции связано в основном с ростом цен на отдельные продовольственные товары.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском отделении Уральского главного управления Центробанка, темпы прироста цен на продовольственные товары в августе немного ускорились и составили 1,6% (в июле – 0,3%). В большей степени это связано с повышением цен на отдельные виды мясопродуктов (в основном мясо птицы из-за увеличения цен на комбикорма), ввозимые в регион фрукты (лимоны, апельсины, бананы), чай и кофе (в результате реакции рынка на рост цен на топливо в прошлые месяцы).

«Изменения цен на товары продовольственной корзины были разнонаправленными. Так, цены на яйца, сахар, кисломолочные продукты, отдельные виды круп и макаронных изделий в годовом выражении продолжали снижаться. Кроме того, по сравнению с предыдущим месяцем существенно подешевели овощи «борщевого» набора (капуста, картофель, свекла и морковь), а также огурцы, помидоры и чеснок» - отметил и.о. управляющего Отделением Челябинск Уральского главного управления Банка России Олег Молев.

В группе непродовольственных товаров годовая инфляция замедлилась до 3% (в июле – 3,2%). Этому в основном способствовало замедление годовых темпов прироста цен на моторное топливо. По сравнению с августом прошлого года подешевели средства связи, персональные компьютеры и телерадиотовары. Небольшое ускорение годовых темпов прироста цен наблюдалось на табачные изделия и строительные материалы.

Годовая инфляция в сфере услуг в августе замедлилась до 4,5% (в июле – 4,7%). Это произошло в основном за счет услуг пассажирского транспорта. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не изменилась стоимость комбинированного билета для проезда в трамвае, троллейбусе и автобусе (из-за исчерпания эффекта повышения цен в августе прошлого года).