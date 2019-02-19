Инновации «Интерсвязи» позволят мониторить потребление электроэнергии в режиме реального времени

Признанный лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области - компания «Интерсвязь» - совместно с отделением «Челябэнергосбыт» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» продолжают реализацию пилотного инновационного проекта «Опрос квартирных электросчётчиков».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Алексей Гаврилов, новая программа основана на беспроводной технологии передачи данных LoRaWAN и пока тестируется на двух жилых многоквартирных домах Челябинска. В систему учёта включены более 300 приборов, позволяющих каждый час передавать параметры потребления электроэнергии. В перспективе это даст возможность формировать аварийные сигналы и за счет анализа технических параметров потребления выявлять и фиксировать факты воровства электроэнергии.

По словам директора центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Олега Плотникова, на сегодняшний день опрос многоквартирных электросчётчиков с помощью технологии LoRaWAN является одним из самых надёжных, эффективных и доступных способов передачи данных. Инновационная система формирования отчёта является сертифицированным по ГОСТу средством измерения. Она работает с уже действующими электросчётчиками, на которые устанавливаются дополнительные радиомодули.

Проект может легко масштабироваться и применяться везде, где используются приборы учёта, включая тепло- и водоснабжение. Для обеспечения беспроводной передачи информации с приборов учёта компанией «Интерсвязь» ещё в 2018 году была развёрнута сеть базовых станций с полным покрытием Челябинска. Эти технологии дают ощутимую выгоду как поставщикам, так и конечным потребителям коммунальных ресурсов.