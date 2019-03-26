Инновационный проект компании "Интерсвязь" вышел на международный уровень

Лидер телекоммуникационного рынка Урала - компания "Интерсвязь" - выводит свой инновационный проект в сфере безопасности на международный уровень.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" руководитель информационной службы компании "Интерсвязь" Юлия Митюгова, разработчики совместно с ведущим российским поставщиком оборудования для операторов связи NAG представили уникальное устройство для федеральной программы «Безопасный город», оптимальное по соотношению “цена-функционал” в своем сегменте, на московской международной выставке "Securika Moscow 2019". Новинка вызвала огромный интерес у участников и гостей авторитетной выставки, ежегодно собирающей ключевых игроков на рынке технологий и решений гражданской безопасности из 53-х стран и 81 региона России. Идея создания устройства возникла в ходе развития другого успешного проекта компании Интерсвязь — "Теледомофон". Челябинским специалистам удалось модернизировать существующую систему и создать оборудование, которое отвечает всем параметрам современной безопасности. Адаптер заинтересовал ряд домофонных, управляющих компаний, а также операторов связи, давно нуждающихся в такой технологии.

По словам директора по продуктам и инновациям компании "Интерсвязь" Александра Трофимова, инновационные разработки в сфере систем безопасности ведутся уже несколько лет. Накоплен обширный опыт по внедрению "умных" домофонов. Интерес потенциальных потребителей к этим технологиям превзошел самые смелые ожидания. На выставке специалисты "Интерсвязи" приняли предзаказы на 50 тысяч устройств почти из 50 регионов страны. Спрос в этой области превышает предложение, поэтому в ближайшее время компания планирует ударными темпами наладить массовое производство новых устройств.

На международной выставке "Securika Moscow 2019" выяснилось, что многие решения, предложенные инженерами "Интерсвязи" при разработке продукта, уникальны. Так, нестандартное применение технологии машинного обучения позволило в десятки раз поднять эффективность. У компании есть все шансы распространить новую технологию в рамках федеральной программы "Умные города". Продуктами "Интерсвязи" заинтересовались сразу два исполнителя программы "Безопасный регион" из Московской области.

По мнению генерального директора компании "Интерсвязь" Эдуарда Калинина, разработки ее специалистов существенно превзошли уровень региональной компании и даже уровень федеральных игроков IT-рынка. "Мы настроены не просто сделать Челябинск умным городом, но и экспортировать лучшие решения в другие регионы. Тогда проект не только сделает жизнь удобнее, но и поможет экономике региона", - подчеркнул он.