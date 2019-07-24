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Инспекторы Челябинской области выходят на проверку палаточных лагерей
Фото: 
Мария Белова
Общество
Сегодня, 14:12
Автор: 
Мария Белова

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области выходят на проверку палаточных лагерей региона в связи с трагедией, случившейся 23 июля в палаточном городке в Хабаровском крае. Об этом сегодня, 24 июля, на пресс-конференции в «АиФ» заявил замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Эдуард Дорожкин.

На сегодняшний день инспекторские составы могут проверять палаточные лагеря по рекомендациям. Обязательных требований еще нет. Однако замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области отмечает, ни один инспектор не покинет территорию до тех пор, пока не добьется устранения нарушений.

«Проведем дополнительные беседы, в которых настоятельно порекомендуем размещать лагерь под кронами деревьев, ставить палатки не сильно близко друг к другу, чтобы в случае возгорания огонь не перекинулся. Размещать костер нужно не ближе 20-и метров. Первичные средства пожаротушения должны быть рядом. Обогреватели устанавливать нельзя. Чтобы согреться, нужно брать теплые вещи и спальные мешки», – отметил Эдуард Дорожкин.

Всего в Челябинской области функционирует 5 палаточных лагерей: три – в Миассе, один – в Башкирии, один в Катав-Ивановске.

Автор: 
Мария Белова
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Теги
ГУ МЧС по Челябинской области
Пожары
детский лагерь
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