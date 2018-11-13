Интеллектуальные сети «Интерсвязи» охватили весь Челябинск

Компания «Интерсвязь» — один из крупнейших IT-операторов Уральского федерального округа — продолжает развитие проекта «Умный город Челябинск», одной из ключевых составляющих которого является развёртывание сети для IoT-сервисов на базе технологии LoRa WAN.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Мария Гришанкова, в марте 2018 года был создан Центр промышленного Интернета в рамках развития якорного проекта «Умный город Челябинск». Сейчас покрытие нескольких десятков базовых станций LoRa от «Интерсвязи» охватывает 100% территории южноуральской столицы. По количеству установленных передатчиков мегаполис обходит даже своего ближайшего соседа — Екатеринбург. Собственная сеть позволяет компании продолжать реализацию десятков проектов в сфере ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства и экологии, и развиваться в других, не менее перспективных отраслях экономики. Также базовые станции установлены и успешно работают во всех 16 городах присутствия компании в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

-Немаловажно, что технологии и компетенции компании позволяют развернуть сеть в любом муниципалитете: проект легко масштабируется под нужды организации и партнёров, — подчеркнул директор Центра промышленного Интернета Олег Плотников. — В настоящее время идёт работа по реализации ряда проектов в Центральном и Дальневосточном федеральных округах.