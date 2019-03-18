"Интерсвязь" избавит челябинцев от очередей к врачу

Теперь без нервов и очередей челябинцы могут записаться на прием к врачу через мобильное приложение от лидера телекоммуникационного рынка Урала - компании "Интерсвязь".

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" руководитель информационной службы компании "Интерсвязь" Юлия Митюгова, это стало возможным в ходе дальнейшего совершенствования региональной цифровой экономики. С марта 2019 года всем пользователям одноимённого мобильного приложения стал доступен новый сервис «Запись к врачу». Теперь получить талон к любому специалисту из муниципального или частного медицинского учреждения можно в один клик со своего смартфона. Благодаря удобному набору функций на бесплатной основе, сервис является уникальным для жителей всего Уральского региона. Новый проект IT-компании создан совместно с министерством здравоохранения Челябинской области. Запись к врачу через Интернет становится всё более востребованной. В 2017 году 44% всех талонов заказывались именно таким образом. Новый удобный сервис компании «Интерсвязь» расширяет функциональные возможности уже используемых челябинцами медицинских порталов и позволяет записываться к врачам по-современному быстро, комфортно и безопасно. Соответствующий мировым стандартам качества сервис интегрирован с существующими базами данных, что существенно разгрузит регистратуры в медицинских учреждениях Челябинска, сделает максимально комфортным общение пациентов и врачей. Для того, чтобы попасть на приём без очередей или телефонных звонков, достаточно установить приложение «Интерсвязь» на свой смартфон и зайти в соответствующий раздел. Сервис "Запись к врачу" позволяет заводить сразу несколько учётных записей — необходимо лишь ввести номер полиса обязательного медицинского страхования пользователя или его родственника.

По словам заместителя технического директора компании "Интерсвязь" Антона Воронина, помимо набора стандартных функций сервиса, таких как запись к врачу, история приемов и обращений в муниципальные и частные медицинские учреждения города, пользователи могут видеть свои активные талоны, отправлять их к себе на электронную почту, а также устанавливать напоминания. Вскоре челябинцам станет доступна и услуга вызова врача на дом.

Спомощью нового сервиса "Запись к врачу" компания "Интерсвязь" сделала очередной шаг к качественному расширению технологии "Умного города" в регионе. Мобильное приложение сосредоточило в себе множество полезных функций: "Теледомофон", "Обратиться в ЖЭК", "Бесплатный Wi-Fi", "Видеонаблюдение", "Система город" и сервис "Умные парковки», который в режиме реального времени анализирует свободные места на популярных стоянках автомобилей. Мобильным приложением "Интерсвязи" сейчас пользуются уже более 600 тысяч уральцев.