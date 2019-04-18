"Интерсвязь" обеспечит бесперебойную работу Интернета на федеральном экологическом форуме

Лидер телекоммуникационного рынка Урала - компания "Интерсвязь" выступит телекоммуникационным партнёром первого федерального экологического форума, который стартует 19 апреля в Челябинске сразу на трёх площадках.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" руководитель информационной службы компании "Интерсвязь" Юлия Митюгова, на каждой площадке будут обсуждаться наиболее острые экологические проблемы. Организатором встречи выступает партия «Единая Россия». Ожидается, что на пленарном заседании форума выступит премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Интерсвязь" предоставит участникам встречи канал связи пропускной способностью до 10 гигабит в секунду. Это позволит обеспечить качественную и стабильную работу всех площадок форума. В крупнейшем экологическом событии 2019 года примут участие свыше 500 экспертов, учёных, экологов, общественников и волонтёров из 85 регионов России. Они обменяются своими мнениями по поводу ряда экологических вопросов, включая реформу обращения с твердыми бытовыми отходами, качество атмосферного воздуха, защиту животных и другие.

Помимо обеспечения высококачественным доступом к сети Интернет и кабельному телевидению жителей 16 городов Челябинской, Свердловской и Курганской областей, компания "Интерсвязь" успешно внедряет другие интеллектуальны решения, в том числе и в сфере экологии. С помощью новейших разработок компании производится экологический мониторинг состояния воздуха в тепличном хозяйстве.

По словам директора центра промышленного Интернета компании "Интерсвязь" Олега Плотникова, на основе такгого мониторинга специалисты делают выводы о качестве воздуха и предпринимают действия, которые помогут изменить ситуацию. Система установлена в одном из крупнейших агрокомплексов Челябинской области. На основе проекта планируется постройка глобальной сети экологического мониторинга Челябинска. Отдельные узлы системы уже проходят соответствующее тестирование.