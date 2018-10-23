«Интерсвязь» обеспечивает новостройки Урала качественным телевидением и Интернетом

Лидер телекоммуникационного рынка Урала – компания «Интерсвязь» - в 2018 году, помимо реализации целого комплекса проектов в рамках концепции «Умный город

Челябинск» усилила свое присутствие на рынке предоставления высококачественного доступа к сети Интернет и кабельному телевидению в 16-ти городах Челябинской, Свердловской и Курганской областей.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Мария Гришанкова, с начала года оператором связи были успешно проведены работы на ряде крупных объектов. В частности, завершено строительство магистральной волоконно-оптической линии связи в грунте от микрорайона «Парковый-2» южноуральской столицы до посёлков западного берега Шершневского водохранилища протяжённостью более 12 километров. Это позволило начать строительство сетей в посёлках Карпов пруд, Вавиловец, Малиновка, а также СНТ «Малиновка», «Вишнёвый», ДНТ «Дубрава», микрорайонах «Вишнёвая горка», «Белый Хутор», «Залесье», «Малинки Village», «Образцово», «Западный», «Западный-2», «Холмс», «Женева» и «Просторы». Завершена магистральная волоконо-оптическая линия связи (ВОЛС) до микрорайона Славино, благодаря чему начато строительство сетей в посёлке Новоказанцево. Сооружены резервные ВОЛС Озёрск— Касли протяжённостью 16 километров и в челябинском микрорайоне Чурилово. Оснащен телекоммуникациями посёлок Горводоканал вблизи Копейска, в планах — посёлки РМЗ и Горняк. В Магнитогорске к сетям подключены посёлки Чапаева, Прибрежный, Некрасова; в Златоусте — поселки Айский, Писателей, Комсомольский и Шевченко, Миасский квартал, в Троицке – поселок Новая Нарезка, а также частный сектор западной части Пласта. В ближайшее время доступ к высокоскоростному интернету, цифровому и кабельному телевидению получат жители более тысячи домовладений Восточного района Кургана. Всего в столице Зауралья подключены шесть районов: Заозёрный, Рябково, Северный, Восточный, Центральный. Таким образом, география присутствия компании «Интерсвязь» в 16-ти муниципалитетах Урала увеличилась на три тысячи гектаров.

Всего с начала 2018 года введены в эксплуатацию сети в домах более, чем на 23 тысячи

квартир. Активно продолжается подключение частного сектора по технологии GPON, благодаря чему Интернет от компании «Интерсвязь» пришёл почти в 19 тысяч частных домовладений, а в квартирах более, чем 36 тысяч уральцев появились Wi-Fi-роутеры. Кроме того, во всех городах присутствия компании «Интерсвязь» получило активное развитие цифровое кабельное телевидение с каналами высокого разрешения. При этом все проекты компания «Интерсвязь» реализует полностью за счёт собственных инвестиций.