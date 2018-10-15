"Интерсвязь" поможет южноуральцам бесплатно парковать автомобили

Одна из крупнейших IT-компаний Уральского федерального округа — челябинская компания «Интерсвязь» - реализовала уникальный сервис, который в перспективе может совершить революцию в организации транспортной инфраструктуры городов России.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Мария Гришанкова, теперь челябинцы могут заранее искать свободное место на крупнейших автопарковках мегаполиса с помощью мобильного приложения.

В настоящее время проект «Умный город Челябинск» является якорным для компании «Интерсвязь». Запуск сервиса «Умные парковки» стал важнейшим шагом в реализации выработанной концепции. Тем более, что с развитием городов проблема поиска свободного места на бесплатных парковках становится с каждым годом всё актуальней: только в Челябинске по данным аналитиков на январь 2017 года насчитывалось более 320 тысяч автомобилей, и их количество продолжает расти.

«Умные парковки» от компании «Интерсвязь» являются частью реализации концепции умного видеонаблюдения и в целом глобального проекта «Умный город Челябинск».

Разработанная южноуральскими специалистами система позволяет вычислять не только количество свободных мест, но и непосредственно локализовывать доступные для парковки места в режиме реального времени с помощью мобильного приложения.

По словам начальника группы системной интеграции и разработки, руководителя проекта Александра Игнатьева, сервис построен на технологиях компьютерного зрения. Ядром всех решений являются свёрточные нейронные сети. Изображение с камеры видеонаблюдения позволяет выстраивать карту занятых парковочных мест. Если расположение парковочных мест заранее не известно, то система умеет автоматически формировать карту парковочных мест, исходя из фактического расположения автомобилей. Водитель в реальном времени видит свободные места на экране своего смартфона: они обозначаются зелёными квадратами. Для того, чтобы система обработала изображение с камеры, требуется всего одна секунда.

В настоящее время в мобильном приложении «Интерсвязь» доступны уже семь челябинских парковок, в том числе возле главного корпуса ЮУрГУ, у корпуса «Сигма», у дома №26 на улице Сони Кривой вблизи магазина «Золотое яблоко». До конца 2018 года интеллектуальная система появится ещё в десяти точках.