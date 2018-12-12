«Интерсвязь» поможет южноуральцам экономить на коммунальных платежах

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала - компания «Интерсвязь» - в рамках своего ключевого проекта «Умный город Челябинск» готовит к выпуску обновление мобильного приложения, которое поможет пользователям лучше контролировать расходы по оплате коммунальных платежей.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Алексей Гаврилов, мобильным приложением пользуются уже более миллиона человек. Сервис является одним из самых популярных на Урале и позволяет управлять электричеством в доме на расстоянии, открывать собственный подъезд и обращаться с работниками жилищно-коммунального хозяйства со смартфона, находить место для парковки, получать актуальную информацию об обстановке на дорогах города, записываться на прием к врачу и многое другое. Немаловажно, что все эти услуги доступны абсолютно бесплатно и позволяют сделать жизнь горожан более комфортной и безопасной.

По статистике самыми популярными разделами приложения являются «Теледомофоны» и «Система город». Разработчики стараются в первую очередь улучшить наиболее востребованные функции. Поэтому в ближайшем обновлении добавятся голосовые команды для открытия подъездной двери с Apple Watch и статистика коммунальных начислений.

Первая функция позволяет задать абсолютно любую голосовую команду и связать её с услугой «Теледомофон». Пользователь сможет открывать дверь в подъезд, произнеся ключевую фразу в микрофон часов. Это обновление особенно актуально в холодное время года, когда снимать перчатки и открывать сумку неудобно. Новую функцию давно ждали автолюбители, которые с приложения открывают шлагбаум или ворота гаража.

Вторая функция расширит раздел «Системы город» и даст доступ к статистике начислений за коммунальные услуги за предыдущий период через мобильное приложение «Интерсвязь». Нововведение позволит каждому пользователю следить за своими расходами и контролировать количество средств, уходящих на оплату услуг ЖКХ. Вся статистика отображается в виде удобного графика и таблицы.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, в министерстве строительства Российской Федерации только недавно была представлена концепция стандарта «Умный город», включающая раздел «Умное ЖКХ», а жители Челябинска пользуются этими новинками уже сейчас. Стратегия компании «Твой шаг в будущее», достижения ее разработчиков признаны на международном уровне и неуклонно улучшают жизнь населения региона.