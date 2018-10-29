Исправительные колонии Челябинской области становятся комфортнее для инвалидов

Исправительные учреждения Челябинской области становятся комфортнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в четвертой по счету колонии Южного Урала - в ИК-11 Копейска - появился специализированный отряд для инвалидов. В отдельном помещении на первом этаже в настоящее время проживают двадцать человек.

Одним из первых, кто заселился в новый отряд одиннадцатой колонии Копейска, стал осужденный по имени Алексей. В исправительном учреждении он находится больше года.

Фото пресс-службы регионального ГУФСИН

Инвалидность парень получил в 18 лет. В день своего рождения парень выпил и на свою беду решил покататься на мотоцикле. Серьезные проблемы со здоровьем, появившиеся после ДТП, увы, не стали помехой для совершения преступления. Молодой человек нанес тяжкие увечья соседу, сделавшему ему замечание по поводу мусора в подъезде. Так парень и очутился за решеткой, где сегодня может нормально жить, – для этого в колонии есть все необходимое: от широких дверных проемов до вызывных кнопок.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова, в исправительных учреждениях региона в настоящее время отбывают наказание более 500 человек с ограниченными физическими возможностями здоровья. Среди них есть инвалиды по зрению, слуху, по общим и профессиональным заболеваниям, с ампутированными конечностями, которые не могут обходиться без посторонней помощи. Поэтому руководством регионального ведомства вопросу создания доступной среды уделяется особое внимание.

«Для осужденных с инвалидностью в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона стараются создать все необходимые условия. Специализированные отряды уже открыты в первой, второй и пятой исправительных колониях Челябинской области. Теперь такой отряд есть и в ИК-11», - отметила Ольга Емельянова.

По ее словам, все специализированные отряды для инвалидов находятся в отдельных помещениях на первых этажах, где предусмотрены расширенные дверные проемы, вызывные кнопки, пандусы, поручни в ванных и туалетах.