Исторический музей подготовил выставку, посвященную юбилею челябинской детской больницы
Государственный исторический музей Челябинской области подготовил фотовыставку «Здоровье детей Южного Урала – наша забота», посвященную 80-летию детской клинической больницы Челябинской области.
На выставке, которая работала в течение трех дней в фойе театра оперы и балета им. Глинки, было представлено около 50 уникальных фотографий, посвященных скромному подвигу врачей, стоящих на охране детского здоровья. Специалистов областной детской больницы поздравил губернатор Борис Дубровский, благодаря которому в прошлом году за счет областного бюджета был капитально реконструирован старейший корпус клиники. Что касается самой выставки, то она стала замечательным подарком врачам, чью многотрудную и кропотливую работу на благо общества запечатлел объектив фотографа Александра Соколова.
Фото: Александр Глебов