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На страже здоровья
Сегодня 11:37
Автор:
Юрий Богатенков
Автор:
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Исторический музей подготовил выставку, посвященную юбилею челябинской детской больницы

Государственный исторический музей Челябинской области подготовил фотовыставку «Здоровье детей Южного Урала – наша забота», посвященную 80-летию детской клинической больницы Челябинской области.

На выставке, которая работала в течение трех дней в фойе театра оперы и балета им. Глинки, было представлено около 50 уникальных фотографий, посвященных скромному подвигу врачей, стоящих на охране детского здоровья. Специалистов областной детской больницы поздравил губернатор Борис Дубровский, благодаря которому в прошлом году за счет областного бюджета был капитально реконструирован старейший корпус клиники. Что касается самой выставки, то она стала замечательным подарком врачам, чью многотрудную и кропотливую работу на благо общества запечатлел объектив фотографа Александра Соколова

Фото: Александр Глебов

Автор:
Юрий Богатенков
Автор:
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Теги: 
Челябинская областная детская клиническая больница
Государственный Исторический музей