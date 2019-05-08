Исторический музей приглашает на экскурсии и.. на танго

С 9 по 12 мая Исторический музей Челябинска подготовил программу для отдыха и культурного просвещения посетителей. Каждый день с 9 мая двери музея открыты с 11 утра и до 19 вечера. Каждый день на постоянной экспозиции с 13 до 17 часов будут проходить экскурсии.

День 9 мая станет прекрасным поводом для желающих посетить выставку «Легендарный Калашников», где каждый день в 13:00 и 15:00 будут проходить интерактивные занятия по сбору и разбору автомата АК-47.

9 мая на летней эстраде (площадка музея для танцев и концертов) будет проходить акция ко Дню Победы «Танго Победы». Организатор Tango V&T аргентинское танго в Челябинске.

Акция «Танго победы» приурочена к замечательному весеннему празднику – Дню Победы. Напомним, что в сороковые годы в СССР танго был одним из самых популярных танцев. В День Победы в парках и скверах по всей стране можно было увидеть танцующие пары. И до сих пор, как в победном 1945 году, девятого мая все любители танго выходят танцевать на улицы городов почти во всех странах мира. И Челябинск не стал исключением: представители разных поколений встретятся на эстраде Исторического музея, чтобы самим насладиться танцем и порадовать зрителей любимым танцем наших бабушек и дедушек.